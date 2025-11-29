İzmir’de iş insan evinin önünde saldırıya uğradı: 40 milyon TL istemişler! ’Can güvenliğim yok’

'ADALETE GÜVENİYORUM'

Şüphelilerin henüz yakalanamadığını belirten Ekinci, "Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı tahkikatı titizlikle yürütüyor. Ellerinden geleni yapıyorlar ama maalesef herhangi bir gözaltı ve tutuklu yok. Mağdurum. Devletime, adalete güveniyorum. 6 milyon TL borç aldım. 30 milyon TL olarak geri ödedim. Ancak, 40 milyon TL daha istendi. Vermedim. Bunun üzerine daha önce 2 kez akaryakıt istasyonum kurşunlandı, 1 kez de evimin önünde ateş açıldı. Zor durumdayım, çocuklarımın can güvenliği yok" diye konuştu.