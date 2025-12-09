İzmir’de işçilerin çıplak ayaklı eylemi ses getirmişti: Bu kez de işten çıkarılan 350 işçi için yürüdüler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman, İzenerji, İzfaş, İztek ve Ege Şehir Planlama şirketinde çalışan yaklaşık 33 bin işçi, önceki gün Kasım ayı maaşlarının eksik yatması nedeniyle sokağa döküldü.

ÇIPLAK AYAKLARLA YÜRÜDÜLER

İZBB'nin yatırdığı çıplak maaşı çıplak ayaklarla yürüyerek protesto eden işçilerin başlattığı eylem dün de devam etti. Sendika yöneticileri ile 'havuza alınan' işçiler bu sefer Fuar Basmane kapısı önünde bir araya gelip çadır kurdu. İşçiler ve sendika adına basın açıklamasını Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül okudu. Gül, basın açıklamasına, "Dün burada binlerce emekçi arkadaşlarımızla birlikte maaşlarımızın eksik yatırılması, dört aydır sosyal haklarımızdaki ödemelerin düzenli bir şekilde ödenmemesi ve 350 tane arkadaşımızın şirkete iade edilip işbaşı yaptırılmamasından kaynaklı sesimizi duyurmak için bu alandaydık. Bugün de burada şirkete iade olan arkadaşlarımızla beraber işbaşı yaptırılması ve sesimizi yükseltmek için buradayız. Biz dün buradan çağrıda bulunduk, 'gelin bir an önce masayı kuralım ve mağduriyet kaldırılsın' dedik. Şu dakikaya kadar sesimizi duyan olmadı. Gece gündüz demeden bu müzakereye açığız" diye konuştu.





'AİLE İÇİNDEKİ KAVGALARA SON VERİLMESİ LAZIM'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın dün konuyla ilgili yaptığı açıklamalara değinen Gül, "Dün Cemil Başkanımız bir açıklama yapmış. 'Biz bir aileyiz, aile içinde bu tür kavgalar olur' demiş. Evet biz gerçekten bir aileyiz. Bunu her defasında dile getirdik. Aile içinde bu tür kavgalar olur ama buna bir son verilmesi gerekiyor. Belediye ve işçi arasındaki kavganın ortadan kaldırıp hizmet üretilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. İzmir halkının bizlerden beklentisi bu. Biz işimizi yapmak istiyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarımız ailesine, çocuklarına geçim sıkıntısı yaşadıkları için kredi kartlarına, borçlarına, ev kiralarına ödeneklerini sağlayabilmek için işlerine geri dönmek istiyorlar. Kimseyle kavga etmek gibi bir derdimiz yok. İşimizin ve ekmeğimizin verilmediği yerde sokaklardan geri adım atmayacağız" dedi.

KISA VADEDE YOL HARİTASI KONSUN

Açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Bizim dün akşam maaşımızın büyük çoğunluğu yattı. Bize para yok dendi. Gördük ki 2 gün sonra bu para bir şekilde ayarlanıp hesaplarımıza yatırıldı. Diğer alacaklarımızla ilgili de biz ivedi bir şekilde bütün alacaklarımızı hemen yatırın demiyoruz. Bizim önümüze kısa vadede bir yol haritası konması gerekiyor. Bu dört aydır bizim alamadığımız gıda kartımız, ikramiyemiz, öğrenim yardımımız, mesai alacaklarımız, TİS farkımız hakkında ivedi bir şekilde bize somut adım atılması gerekiyor. Bu adımlar atılmadığı takdirde eylem takvimimiz belli. Bu eylem takvimlerimizi uygulayacağız. Bu ücretlerimizle ilgili somut adım atılırsa eylemleri kaldırırız. Bize takvim belirlenip paralarımız ödense bile buradaki arkadaşlarımız işine geri dönmeden asla bu mücadeleden geri adım atmayacağız. İşimiz, aşımız bizim onurumuzdur" diye konuştu.

BU BELİRSİZLİĞİN ORTADAN KALKMASI LAZIM

Açıklamasına, "Parayla ilgili ne zaman bir sıkıntı yaşasak, sürekli "fazlalık personel var, çıkış vereceğiz" gibi söylemlerle geliniyor." Diyerek devam eden Gül: "Bizim tabii temennimiz, işçi arkadaşlarımızın bir an önce işlerine dönmesi; ama ondan sonra tekrardan havuza ya da şirkete iade adı altında personele ne yapacaklarıyla ilgili şu an net bir şey söyleyemiyorum. Zaten bizim en büyük sıkıntımız bu. Bugün binlerce arkadaşımız, sosyal haklarından kaynaklı geçim sıkıntısı yaşıyor. Birçok arkadaşımız da evine ekmek parası götüremiyor. Ne sigortası yatıyor ne de bir maaş alabiliyorlar. Bu belirsizliği Büyükşehir Belediyesi artık ortadan kaldırmak zorunda. Bu sağlandığı takdirde insanlar işyerlerinde daha huzurlu çalışıp İzmir halkına daha iyi hizmet edeceklerdir" dedi.

UMARIM BUGÜN ATACAKLARI ADIM YARIN ŞİRKETLERE İADELERİN ÖNÜNÜ KESER

Gül, işçilerin havuza alınma korkusu yaşadıklarını dile getirerek, "Zaten arkadaşlarımız her gün "Acaba ben bugün şirkete iade olacak mıyım? Acaba işimden olacak mıyım?" korkusu yaşıyorlar. Biz her masada bunu söylüyoruz. Umarım bugün atacakları adım, yarınlardaki şirkete iadelerin önünü keser. Tek temennimiz de bu zaten" ifadelerini kullandı.