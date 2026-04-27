İzmir’de kaçak ahtapot tuzaklarına operasyon

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında deniz polisi ekipleri, deniz ekosistemini tehdit eden kaçak avcılığa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yeni Şakran bölgesindeki adalar çevresinde yapılan denetimlerde, deniz tabanına gizlenmiş çok sayıda yasa dışı av düzeneği tespit edildi. 15 Nisan itibarıyla başlayan av yasağı süreciyle birlikte denetimlerini artıran ekipler, özellikle ahtapot avında kullanılan ve "ahtapot tüpü" olarak bilinen düzeneklere odaklandı. Yapılan kontrollerde yüzlerce kaçak tuzak tespit edilerek denizden çıkarıldı.

TAMAMI İMHA EDİLDİ

Denizden çıkarılan düzeneklerin plastik ve beton materyallerden oluştuğu, ahtapotların doğal barınma ve yuva yapma içgüdülerini suistimal edecek şekilde tasarlandığı belirlendi. Bu yapıların, canlıları savunmasız bırakarak kontrolsüz avcılığa neden olduğu ifade edildi. Yetkililer, söz konusu düzeneklerin yalnızca hedef türü değil, deniz içindeki biyolojik çeşitliliği ve besin zincirini de olumsuz etkilediğini belirtti. Bu nedenle çıkarılan tuzakların tamamı ekipler tarafından imha edildi.

AĞIR CEZAİ İŞLEMLER UYGULANACAK

Deniz polisi ekiplerinin bölgede denetimlerini sıklaştırdığı, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında çalışmaların devam edeceği öğrenildi. Mevzuata aykırı yöntemlerle avcılık yapanlara yönelik ağır cezai işlemlerin uygulanacağı da bildirildi. Özellikle av yasağı dönemlerinde deniz ekosisteminin korunması için vatandaşların da duyarlı olması gerektiği vurgulandı.