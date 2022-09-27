İzmir'in Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan kadın bir doktor tahlil sonucu göstermek isteyen kadın hastasının üzerine yürüdü. Aşırı derecede sinirli doktor, yanında çocuğu da olan kadın hastanın üzerine yürüdü. Henüz nedeni bilinmeyen tartışma anları saniye saniye hastanedeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde doktor, "İşim var sanane. Yöneticim çağırdı. Sana hesap mı vereceğim? Sanane. Sen kimsin? Sen kimsin de bana hesap soruyorsun. Çağırın şu güvenliği. Kim bu kadın ya. Sen kimsin de bana hesap soruyorsun. Niye dokunuyorsun bana. Bu ne manyaklıktır ya. Doktora dokunmak, konuşmak" dediği duyuluyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde kadın hastanın çocuğunu tartışmadan korumak için doktorun yanından uzaklaşmaya çalıştığı, "çocuğumun yanında niye böyle yapıyorsun" diye serzenişte bulunduğu görülüyor. Öfkeden deliye dönen kadın doktoru bu esnada civarda bulunan hastalar ve personeller sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

İzmir’de kadın doktor, kadın hastanın üzerine yürüdü | Video