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Giriş Tarihi: 27.9.2022 18:03 Son Güncelleme: 27.9.2022 18:18

İzmir’de kadın doktor, kadın hastanın üzerine yürüdü

İzmir’de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan kadın bir doktorun yanında çocuğu ile tahlil sonucunu göstermeye gelen kadın hastasına bağırıp üzerine yürümesi büyük tepki çekti. Başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de kadın doktor, kadın hastanın üzerine yürüdü

İzmir'in Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan kadın bir doktor tahlil sonucu göstermek isteyen kadın hastasının üzerine yürüdü. Aşırı derecede sinirli doktor, yanında çocuğu da olan kadın hastanın üzerine yürüdü. Henüz nedeni bilinmeyen tartışma anları saniye saniye hastanedeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde doktor, "İşim var sanane. Yöneticim çağırdı. Sana hesap mı vereceğim? Sanane. Sen kimsin? Sen kimsin de bana hesap soruyorsun. Çağırın şu güvenliği. Kim bu kadın ya. Sen kimsin de bana hesap soruyorsun. Niye dokunuyorsun bana. Bu ne manyaklıktır ya. Doktora dokunmak, konuşmak" dediği duyuluyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde kadın hastanın çocuğunu tartışmadan korumak için doktorun yanından uzaklaşmaya çalıştığı, "çocuğumun yanında niye böyle yapıyorsun" diye serzenişte bulunduğu görülüyor. Öfkeden deliye dönen kadın doktoru bu esnada civarda bulunan hastalar ve personeller sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

İzmir’de kadın doktor, kadın hastanın üzerine yürüdü | Video

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İzmir’de kadın doktor, kadın hastanın üzerine yürüdü
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