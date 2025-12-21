İzmir’de kahreden kaza: Uygulamadan kaçan otomobil 17 yaşındaki Furkan’ı hayattan kopardı! Meğer abiside...

Yürek burkan kaza, saat 01.00 sıralarında Poyracık Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü T.U. (36), yol kenarında uygulama yapan jandarma trafik ekiplerini görüp, hızını arttırdı. Ekiplerin takibe aldığı otomobil, Poyracık Mahallesi Bergama Caddesi'nde motosiklete, ardından da park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı.
MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALI
Motosikletin kasksız sürücüsü Furkan Korkmaz hayatını kaybederken, otomobildeki A.A. ise ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'nın beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sürücü T.U. gözaltına alındı.