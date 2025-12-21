Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de kahreden kaza: Uygulamadan kaçan otomobil 17 yaşındaki Furkan'ı hayattan kopardı! Meğer abiside...
Giriş Tarihi: 21.12.2025 16:59 Son Güncelleme: 21.12.2025 19:18

İzmir'de kahreden kaza: Uygulamadan kaçan otomobil 17 yaşındaki Furkan'ı hayattan kopardı! Meğer abiside...

İzmir'in Kınık ilçesinde, uygulama yapan jandarmanın dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili, takip sırasında motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Korkmaz (17), hayatını kaybetti. Korkmaz'ın ağabeyi Kemal Korkmaz'ın (21) da geçen yıl aynı motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
İzmir’de kahreden kaza: Uygulamadan kaçan otomobil 17 yaşındaki Furkan’ı hayattan kopardı! Meğer abiside...
  • ABONE OL

Yürek burkan kaza, saat 01.00 sıralarında Poyracık Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü T.U. (36), yol kenarında uygulama yapan jandarma trafik ekiplerini görüp, hızını arttırdı. Ekiplerin takibe aldığı otomobil, Poyracık Mahallesi Bergama Caddesi'nde motosiklete, ardından da park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Motosikletin kasksız sürücüsü Furkan Korkmaz hayatını kaybederken, otomobildeki A.A. ise ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'nın beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sürücü T.U. gözaltına alındı.

KAHREDEN DETAY

Furkan Korkmaz'ın ağabeyi Kemal Korkmaz'ın da geçen yıl eylül ayında aynı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

3.70 PROMİL ALKOLLÜ

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü T.U.'nun 3.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de kahreden kaza: Uygulamadan kaçan otomobil 17 yaşındaki Furkan'ı hayattan kopardı! Meğer abiside...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz