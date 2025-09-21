Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de kahreden olay: 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 21.9.2025 12:35

İzmir'de kahreden olay: 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti!

Yürekleri yakan olay İzmir Menderes'te meydana geldi. Nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş hayatını kaybetti.

DHA
İzmir’de kahreden olay: 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti!

Olay, dün Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanları A.H.M, E.G. ve M.G. gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de kahreden olay: 9 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz