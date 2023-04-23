İzmir’de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı





Yaralılardan A.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan ve daha önce işlediği suçlardan 14 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli M.D.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüpheli ile yaralananlar arasında daha önceden çıkan bir tartışma yüzünden husumet olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.