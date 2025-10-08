İzmir’de kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Gökdere Caddesi'nde meydana geldi. E.G. idaresindeki 55 AEZ 460 plakalı kamyonet karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Hacıali yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan bisikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu M.A. ağır yaralandı.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalede, Osman Hacıali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.A. ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyonetin sürücüsü E.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.