Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de kan donduran olay! Kanser tedavisi gören eşini öldüren caniden akılalmaz savunma: Halimi hatırımı sormadı öldürdüm!
Giriş Tarihi: 28.04.2026 14:17 Son Güncelleme: 28.04.2026 14:42

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen olay vicdanları sızlattı. 71 yaşındaki Rüstem Teker, 69 yaşındaki kanser hastası eşi İzadiye Teker'i tabancayla öldürmüştü. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Rüstem Teker’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Teker’in "karısının kendisinin halini hatırını sormadığı, saymadığı ve yatarken arkasını döndüğü" gibi akıllara durgunluk veren savunmasını,"haksız tahrik" sebebi olarak kabul etmedi. İşte sanığın savunması…

Ceyhan TORLAK
Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi'nde, 15 Ekim 2025'te Rüstem Teker (71), kanser hastası eşi İzadiye Teker'i (69) tabancayla öldürdü. Soruşturmayı tamamlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rüstem Teker hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

10 Nisan'da İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, sanık Rüstem Teker'e "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri taşımak veya bulundurmak" suçundan 1 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verildi.

TALİHSİZ KADIN KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, maktulün kanser tedavisi gördüğünü, olay günü de hastaneden yeni döndüğünü belirtti. Kararda, tutuklu Rüstem Teker ile kızı A.T. ve komşuları F.K'nin ifadelerine de yer verildi.



'BANA SIRTINI DÖNÜNCE ATEŞ AÇTIM'

Sanık Rüstem Teker, kanser olan eşine 6 yıldır baktığını bildirerek, "Olay günü ev işleri nedeniyle tartıştık, daha sonra alkol aldım, eşim sırtını döndükten sonra silahla ateş açtım." savunmasını yaptı. Çiftin çocukları A.T. de ifadesinde, babasının annesine uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ileri sürdü.

AYAKKABILARIYLA İÇERİ BASTI DİYE KAVGA ETMİŞLER

Teker ailesinin komşusu F.K. ise olaydan 4 saat önce merhum İzadiye Teker'i ziyaret ettiğini, maktulün kendisine, hastaneden gelince kocası ile "ayakkabılarıyla evin kapısının iç kısmına basması" nedeniyle kavga ettiğini anlattığını söyledi.

HALİMİ HATRIMI SORMADI SAVUNMASI

Gerekçeli kararda şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Sanık, ifadelerinde eşinin kendisinin halini hatırını sormadığını, saymadığını, yatarken kendisini görünce arkasını döndüğünü ve buna sinirlendiğini, alkolün de etkisiyle eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiştir. Sanığın bu beyanları kişisel değerlendirme içerdiğinden, genel yaşam kuralları çerçevesinde herhangi bir haksızlık içeriği olmayan maktulün davranışlarının haksız tahrik sebebi sayılmasının mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır. Tüm bu değerlendirmeler nedeniyle sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmamış, sanığın eylemi gerçekleştirdiği aşamadaki kastının yoğunluğu, maktulü ve kızını suçlayıcı beyanları nazara alındığında suçtan pişmanlık duyduğuna dair mahkememizde olumlu kanaat da oluşmamıştır."

Editör: Buse Sever
