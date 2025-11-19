İzmir’de kan donduran olay: Önce kızının canına sonra kendi canına kıydı!

Hüseyin Sayılır daha sonra silahı kendi başına doğrultup ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ile kızın cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.