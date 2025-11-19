Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de kan donduran olay: Önce kızının canına sonra kendi canına kıydı!
İzmir'de kan donduran olay: Önce kızının canına sonra kendi canına kıydı!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, işçi emeklisi olan Hüseyin Sayılır henüz bilinmeyen bir nedenle doğuştan fiziksel engelli kızı Feride Sayılır’ı silahla katletti. Sayılır daha sonra aynı silahla kendi canına da kıyarken, Hüseyin Sayılır'a bir süre önce kolon kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.



Olay, Menderes Mahallesi 1007 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre işçi emeklisi Hüseyin Sayılır, henüz belirlenemeyen nedenle doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli kızı Feride Sayılır'ı pompalı tüfekle başından vurdu.

Hüseyin Sayılır daha sonra silahı kendi başına doğrultup ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ile kızın cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olan ve yaklaşık 3 yıl önce eşinden boşanan Hüseyin Sayılır'a bir süre önce kolon kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.

Ölenlerin yakınları ise Hüseyin Sayılır'ın kendisine bir şey olması halinde engelli kızına kimin bakacağına yönelik endişe taşıdığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


