İzmir’de kan donduran olay! Önce öldürdü sonra intihar etti!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ergün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ergün'e ait otomobil, Bestekar Sadi Hoşses Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.