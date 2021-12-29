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Giriş Tarihi: 29.12.2021 02:32

İzmir'de kan donduran olay! Önce öldürdü sonra intihar etti!

AA
İzmir’de kan donduran olay! Önce öldürdü sonra intihar etti!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı bir kişiyi silahla öldüren şahıs, ardından intihar etti.

Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı Mahallesi 1671 Sokak'ta park halindeki otomobilde Berkan Ergün (31) ile İ.K. arasında tartışma çıktı.

Araçtan inen ikili arasında tartışmanın sürmesi üzerine şüpheli İ.K, yanındaki tabancayla Ergün'ü başından yaralayıp, aracıyla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ergün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ergün'e ait otomobil, Bestekar Sadi Hoşses Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

ŞÜPHELİ İNTİHAR ETTİ

Şüpheli İ.K'nin olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra Gaziemir ilçesinde intihar ettiği öğrenildi.

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İzmir'de kan donduran olay! Önce öldürdü sonra intihar etti!
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