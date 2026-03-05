İzmir’de kaybolan yaşlı adam termal dronla bulundu

Termal dron ile yapılan kontroller sırasında arazide bir ısı kaynağı tespit edildi. Bölgeye yönelen ekipler, kayıp adamı evinden yaklaşık 5 kilometre mesafede sağlıklı bir şekilde buldu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, ekipler tarafından güvene alındı. Gerekli sağlık kontrolleri tamamlanan Kocamanoğlu, sağ salim ailesine teslim edildi.

