İzmir’de kaybolan yaşlı adam termal dronla bulundu

Giriş Tarihi: 5.03.2026 01:09

İzmir’de kayıp olarak aranan 87 yaşındaki adam, jandarma ekiplerinin termal dron ile yaptığı arama sonucunda sağ olarak bulundu.

Tire ilçesi Saruhanlı Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Kocamanoğlu'nun (87) kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara 25 jandarma, 10 AFAD ve 3 TAKED personeli katıldı. Kocamanoğlu'nun evi ve çevresinde detaylı arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Termal dron ile yapılan kontroller sırasında arazide bir ısı kaynağı tespit edildi. Bölgeye yönelen ekipler, kayıp adamı evinden yaklaşık 5 kilometre mesafede sağlıklı bir şekilde buldu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, ekipler tarafından güvene alındı. Gerekli sağlık kontrolleri tamamlanan Kocamanoğlu, sağ salim ailesine teslim edildi.

