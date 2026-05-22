İzmir’de kedi vahşeti: Kan donduran görüntüye soruşturma! Dikkat çeken hasta bezi detayı...

İzmir Buca'ya bağlı Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteynırını açan vatandaşlar korkunç bir manzara ile karşılaştı. Konteyner içinde çok sayıda kedi telef olmuş olarak hasta bezlerine sarılı halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekiplerce yapılan incelemelerde büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edildi.