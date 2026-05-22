Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de kedi vahşeti: Kan donduran görüntüye soruşturma! Dikkat çeken hasta bezi detayı...
Giriş Tarihi: 22.05.2026 08:39 Son Güncelleme: 22.05.2026 08:56

İzmir'de kedi vahşeti: Kan donduran görüntüye soruşturma! Dikkat çeken hasta bezi detayı...

İzmir Buca’da çöp konteynerini açan vatandaşlar hasta bezlerine sarılı 33 telef olmuş kedi ile karşılaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI Yaşam
İzmir’de kedi vahşeti: Kan donduran görüntüye soruşturma! Dikkat çeken hasta bezi detayı...
  • ABONE OL

İzmir Buca'ya bağlı Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteynırını açan vatandaşlar korkunç bir manzara ile karşılaştı. Konteyner içinde çok sayıda kedi telef olmuş olarak hasta bezlerine sarılı halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekiplerce yapılan incelemelerde büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' kapsamında derhal soruşturma başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de kedi vahşeti: Kan donduran görüntüye soruşturma! Dikkat çeken hasta bezi detayı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA