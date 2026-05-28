İzmir’de kedileri öldürüp poşete doldurmuştu! Cani veteriner davasında flaş gelişme

Buca Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde geçtiğimiz günlerde ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu.
YAVRULAR DA DAHİL 33 KEDİYİ KATLETMİŞTİ
Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedeni ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim H.E., önceki gün gözaltına alındı.
BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.E., Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Veteriner hekim H.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı veteriner hekim H.E.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli veteriner H.E. yakalanarak yeniden gözaltına alındı. Şüpheli H.E. "Çevreyi Kasten Kirletmek" ve "Bir Ev Hayvanını veya Evcil Hayvanı Kasten Öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.