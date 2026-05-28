Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de kedileri öldürüp poşete doldurmuştu! Cani veteriner davasında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 28.05.2026 09:32 Son Güncelleme: 28.05.2026 10:01

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen olay vicdanları yaralamıştı. 33 kediyi öldürüp çöp konteynerine atan veteriner hekim H.E. gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Buca Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde geçtiğimiz günlerde ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu.

YAVRULAR DA DAHİL 33 KEDİYİ KATLETMİŞTİ

Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedeni ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim H.E., önceki gün gözaltına alındı.



BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.E., Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Veteriner hekim H.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı veteriner hekim H.E.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli veteriner H.E. yakalanarak yeniden gözaltına alındı. Şüpheli H.E. "Çevreyi Kasten Kirletmek" ve "Bir Ev Hayvanını veya Evcil Hayvanı Kasten Öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #BUCA

