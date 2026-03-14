İzmir’de kent içi toplu ulaşım araçlarına zam mecliste kabul edildi

Önerge görüşülürken söz alan AK Partili Nail Kocabaş, ulaşım zamlarını fırsatçılık olarak nitelendirdi. Kocabaş mecliste yaptığı konuşmada İZBAN'a geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 44, bugün ise yüzde 33 zam yaparak sadece 4 ay içerisinde toplam yüzde 87 zam yapıldığını söyledi.

İZBAN BİNİŞ ÜCRETİNE YÜZDE 30 ZAM

İzmir'den kent içi toplu ulaşım araçlarına yüzde 16 ile 30 arasında değişen oranlarda zam öngören taslak tarife Büyükşehir Belediye Meclisince CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Zamlı tarifeden en çok İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin yüzde 50 ortaklıkla işlettikleri İZBAN seferleri etkilendi. İZBAN'da biniş ücreti yeni tarife ile 30 liradan 40 liraya çıkartıldı.

AK PARTİLİ KOCABAŞ ZAMLARI SERT BİR DİLLE ELEŞTİRDİ

Önerge görüşülürken söz alan AK Partili Meclis Üyesi Nail Kocabaş, başta İZBAN olmak üzere toplu ulaşım araçlarına biniş ücretlerine yapılan zammı sert bir dille eleştirdi.

BUNUN ADI FIRSATÇILIK

Zammı fırsatçılık olarak nitelendiren Kocabaş; "İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası petrol fiyatlarındaki oynaklığı gerekçe göstererek ilk fırsatta ESHOT'a zam yapmaktadır. Bunu bir yere kadar anlamaya çalışabiliriz. Ancak elektrikle çalışan İZBAN'a yapılan yüzde 33'lük zammın ne akaryakıtla ne de ekonomik gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Kaldı ki siz zaten İZBAN kullanıcılarını sistemden uzaklaştıran birçok karar aldınız. İZBAN'ı 90 dakika uygulamasından çıkardınız. Halk Taşıt uygulamasından çıkardınız. İzmir'de trafik sorunu varken yapılması gereken şey insanları raylı sisteme yönlendirmektir. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz. Raylı sistemi pahalı hale getirip insanları tekerlekli ulaşıma yönlendiriyorsunuz. Sadece 4 ay içerisinde İZBAN'a toplamda yüzde 87 zam yaptınız'' dedi.

İZBAN ZAMMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI YOK

ESHOT'a yüzde 16, İZBAN'a da yüzde 33 zam yapıldığını hatırlatan Kocabaş; "Hepimizin bildiği gibi İZBAN yüzde 50 ortaklı bir şirkettir. Yönetim kurulu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD'nin görevlendirdiği bürokratlardan oluşmaktadır. Hatırlayacaksınız; geçtiğimiz Ekim ayında İZBAN Yönetim Kurulu'nun aldığı cüzi bir zam kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimince yeterli görülmemiş ve bu mecliste CHP'li üyelerin oylarıyla çok daha yüksek bir zam oranı uygulanmıştı. Biz o gün bu kürsüden açıkça uyarmış bu zammın yanlış olduğunu, İzmirliye yük getireceğini söylemiştik. Nitekim ne oldu? Sadece bir ay sonra yaptığınız o fahiş zammı geri çekmek zorunda kaldınız. Bugün yine benzer bir tabloyla karşı karşıyayız'' ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI RAYLI SİSTEMDEN UZAKLAŞTIRIYORSUNUZ"

''Evet, bölgemizde yaşanan savaş sebebiyle akaryakıt fiyatlarında artışlar oldu" diyen Kocabaş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Ancak hükümetimiz, uluslararası krizlerin vatandaşımıza yansımasını azaltmak için ciddi sübvansiyonlar uygulamaktadır. Buna rağmen siz ilk fırsatta ESHOT'a yüzde 16 zam yaptınız. Fakat bununla da yetinmediniz; akaryakıtla hiçbir ilgisi olmayan, elektrikle çalışan İZBAN'a yüzde 33 zam getirdiniz. Km başına uyguladığınız zamlarla bu zam oranı daha da yükseliyor. Bu gerçekten akıl tutulmasıdır. Akaryakıtla çalışan araçlara yapılan zammın iki katını, elektrikle çalışan bir raylı sisteme uyguluyorsunuz. Üstelik ortada İZBAN Yönetim Kurulu'nun aldığı bir zam kararı da yok. Geçtiğimiz Ekim ayında sizi uyarmıştık. "Bu fahiş zamdan vazgeçin." demiştik. Bir ay sonra geri adım attınız. Bugün aynı uyarıyı tekrar yapıyoruz: Fırsattan istifade ederek İZBAN'a getirmeye çalıştığınız bu zammı geri çekin. İzmirliyi deneme tahtası gibi kullanıp bir ay sonra karar değiştirmek yerine, bu hatadan daha meclisten geçmeden dönün. Kaldı ki siz zaten İZBAN kullanıcılarını sistemden uzaklaştıran birçok karar aldınız. 90 dakika uygulamasından çıkardınız. Halk Taşıt uygulamasından çıkardınız. Bunun üzerine bir de "gittiğin kadar öde" sistemi ve zaten yüksek olan baz ücretler kısa mesafe yolcusunu tamamen sistem dışına itti. Sonuç ne oldu? İZBAN kullanım oranı düştü. Bugün İzmir'de trafik sadece sabah ve akşam saatlerinde değil, günün her saatinde kilitlenmiş durumdadır. Böyle bir şehirde yapılması gereken şey insanları raylı sisteme yönlendirmektir. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz. Raylı sistemi pahalı hale getirip insanları tekerlekli ulaşıma yönlendiriyorsunuz. Yani bir taraftan "trafik sorunu var" diyorsunuz, diğer taraftan trafiği rahatlatacak sistemi pahalılaştırarak yolcuyu raylı sistemden uzaklaştırıyorsunuz. Ortada ciddi bir çelişki var. Savaş nedeniyle akaryakıta zam geliyor diyorsunuz, akaryakıtla ilgisi olmayan İZBAN'a iki kat zam yapıyorsunuz." diye konuştu

İZBAN'A 4 AYDA YÜZDE 87 ZAM YAPTINIZ"

4 ay içerisinde İZBAN'a toplamda yüzde 87 zam yapıldığını belirten Kocabaş, "Nasıl mı? Geçtiğimiz Ekim ayında, İZBAN yönetiminin önerdiği zammın çok daha üzerinde bir artış yaparak kilometre başına uygulanan yüksek artışlarla hattın başındtan sonuna seyahat ücretini 115 TL'den 166 TL'ye çıkacağı bir düzenlemeyi bile aşarak, 2025 Kasım ayından geçerli olmak üzere 245 TL'ye kadar yükselttiniz. Bu kürsüden yaptığımız itirazlar sonrasında bir ay sonra bu fahiş zamdan geri adım attınız. Bu düzenleme ile bir vatandaşın İZBAN'a binebilmesi için kartında en az 231 lira bakiye olması şartını getirdiniz. Yani tablo çok net. Son 4 ayda İZBAN'a toplamda yüzde 87 zam yapmış oldunuz. Bu yönetim beceriksizliğinin bedelini ne yazık ki yine İzmirli hemşehrilerimiz çekiyor'' diye konuştu. Konuşmaların ardından yapılan oylamada toplu ulaşım ücretlerinde 1 Nisan tarihinden itibaren uygulanacak yeni tarife AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

BİNİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni tarife ile Bostanlı-Üçkuyular hattındaki feribotla araç geçiş ücretlerine de zam geldi. Daha öince 200 lira olan geçiş ücreti yeni tarife ile 240 liraya yükseltildi. Buna göre, toplu ulaşım tarifesinde tam bilete yüzde 16 zam yapılması öngörülüyor. Buna göre tam bilet fiyatı 30 TL'den 35 TL'ye çıkartıldı. Öğrencilerin kullandığı Genç Kart'ta ise ücret 15 TL'den 17,5 TL'ye, Öğretmen biletinin fiyatı ise 20 TL'den 23,50 TL'ye yükseltildi.