İzmir’de kentsel dönüşüm mağdurlarının isyanı! Çadırda yaşayacaklar

"MAĞDURİYETİMİZİ TÜM TÜRKİYE DUYSUN, GÖRSÜN"

Açıklamasına "Türkiye'nin deprem gerçeği varken, neden hak ettiğimiz evlerimiz bir türlü teslim edilmiyor?" diyerek devam eden Uslu: "Mağduriyetimizi tüm Türkiye'nin görmesini sağlamaya devam edeceğiz. Artık mağdur olmak istemiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. 15 yıldır ailelerimizle birlikte çektiğimiz bu çileye son verilmesini talep ediyoruz. Buradan Sayın Cemil Tugay'a sesleniyoruz. Bugün burada kuracağımız ilk çadırla yaşam mücadelemize başlıyoruz. Eğer bu çağrı cevapsız kalırsa, her geçen gün çadır sayısı artacaktır. Başkanımızdan, mahallemize elektrik ve su verilmesini, kendi topraklarımızda yaşamımızı sürdürebilmemiz için gereken adımların atılmasını talep ediyoruz. Lütfen bu yarım kalan projeyi ya Bakanlık nezdinde gündeme getirin ya da belediyenizin tüm imkânlarını seferber ederek bir an önce çözüme kavuşturun. Son çağrımız, Devletimizin Başı Sayın Cumhurbaşkanımızadır. Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir'de iktidar ve muhalefet partileri bizi kaderimize terk etti. Lütfen bu mağduriyetimizi siz çözün ya da çözülmesi için devreye girin." ifadelerini kullandı.