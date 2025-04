İzmir’de kentsel dönüşüm mağdurlarının isyanı! Çadırda yaşayacaklar

Şerife Özüçelik : "Evimizin bir an önce yapılmasını istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bize bir an önce tarih versin. Kiralardayız. Çok mağdur olduk. Eşim kovid salgınında hayatını kaybetti. Dayanacak gücümüz kalmadı. Ellerin evinde kiralarda sürünüyoruz. 35 yıldır ilk defa başkasının evinde oturuyorum. Eşim de evleri çok görmek istiyordu göremedi. Lütfen mağduriyetimizi giderin"



Ayfer Zengin: "Artık bir an önce evlerimize kavuşmak istiyoruz. Kiradayız. Artık dayanacak gücümüz kalmadı."