İzmir’de komşu cinayeti

İzmir'in Konak ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan M.A., tedavi gördüğü hastanede öldü, 7 yaşındaki oğlunun tedavisi sürüyor. Zeytinlik Mahallesi'ndeki olayda tüfekle yaralanan M.A. (36) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam savaşını kaybetti. Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'taki bir apartmanda önceki gün, üst kattaki daireden alt kata su sızması nedeniyle çıkan tartışmada, emekli bekçi H.D, tüfekle M.A. ve oğlu P.A.'yı yaralamıştı. H.D. olayda kullandığı ruhsatsız pompalı tüfekle yakalanmıştı. Gözaltına alınan H.D.'nin (78) polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.