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Giriş Tarihi: 1.8.2023 15:44 Son Güncelleme: 1.8.2023 15:59

İzmir’de kontrolden çıkan yolcu vapuru kıyıya çarptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iç körfezde yolcu taşımacılığı yapan şirketi İZDENİZ’e ait yolcu vapuru, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Vapur iskelesi yakınlarında kontrolden çıkarak kıyıya çarptı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre kaza makine arızasından dolayı geminin kontrolden çıkması sonucu meydana geldi. Çarpma anında vapurda yolcu bulunmazken kaza sonrası vapur Bostanlı İskelesine çekildi.

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de kontrolden çıkan yolcu vapuru kıyıya çarptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iç körfezde yolcu taşımacılığı yapan şirketi İZDENİZ'e ait yolcu vapuru, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Vapur iskelesi yakınlarında kontrolden çıkarak kıyıya çarptı. Anbean bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.

Video görüntüsünde Dokuz Eylül isimli vapurun düdüğünü öttürerek hızlı bir şekilde kıyıya doğru ilerlediği görülüyor. Ardında da yolcu vapuru sahil şeridindeki beton bloğa çarpıyor. Geçtiğimiz haftalarda yine İZDENİZ'e at bir feribot Bostanlı İskelesi yakınlarında avlanan balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yapmış, karaya oturmuştu. Arabalı vapur uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kendi imkanları ile kurtulmuştu.

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İzmir’de kontrolden çıkan yolcu vapuru kıyıya çarptı
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