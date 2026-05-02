Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de korkunç kaza! Manevra yapan kamyon devrildi: 5 yaralı!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 17:03

İzmir'in Ödemiş ilçesinde karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapan kamyon, faciadan kaçarken devrildi. Otomobilin tarlaya savrulduğu, kamyonun ise yan yattığı feci kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, saat 10.30 sıralarında Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ş.'nin kullandığı 35 AJJ 195 plakalı otomobil, karşı şeride geçti. Bu sırada Ödemiş-Ovakent yönüne giden 35 HAL 82 plakalı kamyonun sürücüsü H.G., otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kamyon yapılan manevra sonucu devrildi, otomobil de tarlaya savruldu.

5 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü H.G., otomobil sürücüsü M.Ş. ile araçta bulunan N.Y., M.Y. ve D.G. yaralandı. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA