İzmir’de korkunç kaza! Otomobil lastik değiştirenlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:36

İzmir’de Z.S. kullandığı otomobil ile emniyet şeridindeki minibüsün lastiğini değiştirmeye çalışanlara çarptı. Kazada, lastiği değiştirmeye çalışan Mustafa Ateş yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ateş'in kullandığı kapalı kasa minibüsün lastiği patladı. Bunun üzerine Ateş aracını emniyet şeridine çekti. Aynı yöne giden bir başka kapalı kasa minibüsün sürücüsü İ.S. de Ateş'e yardımcı olmak için emniyet şeridinde durdu.

Ateş ve İ.S. patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada Z.S. yönetimindeki otomobil, hızla emniyet şeridine dalıp, 2 minibüs ile patlayan lastiği değiştirmeye çalışan Ateş ve İ.S.'ye çarptı. Kazada, Mustafa Ateş hayatını kaybetti. İ.S. ile aracındaki 2 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Z.S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

