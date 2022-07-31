Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de korkunç olay! Kamyonetler arasında feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 31.7.2022 23:51

İzmir'de korkunç olay! Kamyonetler arasında feci şekilde can verdi

İzmir'de feci bir olay yaşandı. Tire ilçesinde, park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle araçların arasında sıkışan Hüseyin Atçı, yaşamını yitirdi.

DHA
İzmir’de korkunç olay! Kamyonetler arasında feci şekilde can verdi

Olay, Tire'ye bağlı Kızılcahavlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Atçı, 09 U 3787 plakalı kamyonu ile Mehmet Karagöz ise 09 AEF 374 plakalı kamyonu ile Kızılcahavlu Mahallesi'ne yük almaya geldi. Karagöz ve Atçı, iş öncesinde mahalle yakınlarında kamyonlarını park etti. Hüseyin Atçı kamyonunun ön tarafında bulunduğu sırada, iddiaya göre Karagöz'ün kamyonu bilinmeyen nedenle hareket etti. İki kamyon arasında kalan Atçı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Atçı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS sınav soruları ve cevapları ÖSYM 2022 PDF İNDİR - KPSS Lisans sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı
KPSS LİSANS SINAVI BUGÜN GERÇEKLEŞTİ || 2022 KPSS lisans sınavı 1. ve 2. oturumu saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika?
KPSS sınav yorumları GÜNCEL: 2022 KPSS zor muydu kolay mıydı, bu yıl ne soruldu, KPSS GY-GK soruları nasıldı? İşte sınava girenlerin yorumları!
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları için 3 formül!
Sigaraya zam mı var, yeniden zam geldi mi? 30 Temmuz 2022 marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel listesi
Son dakika: İstanbul Sarıyer'de kaza: Çok sayıda yaralı var!
Son dakika haberleri: Ülke puanında büyük müjde! Başakşehir ve Konyaspor'un galibiyetleri sonrası...
SON DAKİKA | AK Parti'den EYT açıklaması! Tarih belli oldu...
AÖF açıköğretim fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları 2022 tablosu! YÖK ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri taban puanları
Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de korkunç olay! Kamyonetler arasında feci şekilde can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA