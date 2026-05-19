Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de korkunç olay! Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu: 1 gözaltı
Giriş Tarihi: 19.05.2026 09:46

İzmir'de korkunç olay! Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu: 1 gözaltı

İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir şantiye alanında ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 73 yaşındaki Emine Dönmez’in yanmış cesedini buldu. Korkunç olayla ilgili inceleme başlatıldı, cesedin yanında bulunan 46 yaşındaki Dilek D. gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

DHA
İzmir’de korkunç olay! Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu: 1 gözaltı
  • ABONE OL

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanmış bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine dün saat 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti. Ekipler, burada buldukları yanmış cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi. Dönmez'in cesedinin yanındaki Dilek D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emine Dönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TORBALI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de korkunç olay! Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu: 1 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA