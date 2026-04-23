Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de korkunç olay! Tartıştığı eşini boğazından vurarak öldürdü
Giriş Tarihi: 23.04.2026 08:44

İzmir’de korkunç olay! Tartıştığı eşini boğazından vurarak öldürdü

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. 44 yaşındaki koca Ç.Ç. 39 yaşındaki Nurcann Çubuk’u boğazından vurarak öldürdü. 2 çocuk annesi kadının cansız bedeni morga kaldırılırken kaçan zanlı gözaltına alındı. İşte yürek burkan olayın detayları…

DHA Yaşam
İzmir’de korkunç olay! Tartıştığı eşini boğazından vurarak öldürdü
  • ABONE OL

Olay, saat 21.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre, Nurcan Çubuk ile kocası Ç.Ç., arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ç.Ç., tabancayla eşine ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BOĞAZINDAN YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 çocuk annesi kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı eş, polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #BUCA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de korkunç olay! Tartıştığı eşini boğazından vurarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA