İzmir’de korkutan deprem

EGE Denizi'nde saat 01.08'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan depremin 7.27 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı. Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar uykularından uyanırken bilim adamlarından korkutan açıklama geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu bölgede Ege Denizi'nden karaya doğru hem Çeşme Yarımadası hem de Sakız Adası'na doğru uzanan faylar bulunmaktadır. Bu fayların uzunluklarına göre gelecekte üretebilecekleri en büyük depremler 6.5 ile 7.3 arasında değişmektedir. Yapıların olası yıkıcı depreme karşı dirençlerinin ölçülmesi ve Çeşme Yarımadası'nda tsunami tehlikesi düzeyi konusunda çalışmalar bir an önce yapılmalı" diye konuştu. Diğer taraftan Muğla'nın Datça ilçesinin 355 kilometre açığında saat 12.25'te de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre derininde gerçekleştiği bildirilen sarsıntıda can ya da mal kaybının olduğu öğrenildi.