İzmir’de makas katliamına 22.5 yıl hapis istendi

Kaza, 30 Haziran Cuma Kurban Bayramı'nın 3. günü akşam saat 19.30 sıralarında Menderes ilçesi Kısık Mahallesi İzmir- Aydın karayolunda meydana geldi. İzmir'den Torbalı istikametine giden 19 yaşındaki Yusuf İslam Koçak, trafikte makas atarak ilerlerken aracının kontrolünü kaybederek sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan Özcan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail Akdar'ın idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar adeta hurda yığınına dönüştü. Kazada sürücü Özcan Özer, aracında bulunan Sibel Özer (54), Şengül Akbaş (64), sürücünün oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste yolcu olan Mustafa Kemal Karaca (86) yaşamını yitirdi.

Özer yönetimindeki otomobilde bulunan Seren Öner, Hatice Beren Öner, Ayaz Efe Kazaker, Deniz Kazaker, Doğa Kazaker, Yiğit Özer ve Çiçek Akba, minibüsteki yolcular Mete Akba, Hatice Kama, Fatma Tüntanır, Belgin Harzadın, Hıdır Kama, Chen Tseng, Erdem Çeven, Azra Çeven, Esra Tarkan, Hüsniye Ayşe Maraş, Kuzey Kalabak, Cehn Chingi Ju ve Sacide Karaca ise yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp, gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak tutuklandı.

TÜM KUSUR MAKAS ATAN SÜRÜCÜDE

Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında ise otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi. Tutanakta şu ifadelere yer verildi: "Bu kazanın oluşumunda 35 ADF 564 plakalı araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 46/2C maddesini içeren aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesini ihlal ettiği, diğer araç sürücülerinin bu kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine kaza yeri incelemesi, sürücü beyanı ve kamera kayıtları neticesinde varılmıştır." Ayrıca yapılan kontrolde, Koçak'ın alkolsüz olduğunun tespitine de tutanakta yer verildi.

25 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İzmir'de 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Yusuf İslam Koçak ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf İslam Koçak hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan iddianame düzenlendi. İddianame İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 4 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi itenen sanık Yusuf İslam Koçak, 25 Haziran'da hakim karşısına çıkacak. Makas katliamında ölen Özer ve Akbaş ailelerin avukatı Aykut Dikencik, "Adalete olan güvenimiz tam. Hukuk önünde sanığın en ağır cezayı alabilmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.