İzmir’de memurlar yine ayaklandı! CHP’li belediyeler yangın yeri

İzmir haftaya yine eylemlerle başladı. Konak Belediyesi çatısı altında görev yapan işçiler toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacaklarını 1 yıldır alamadıkları için belediye hizmet binası önünde oturma eylemi yaptı. Sendika ortalama her işçinin 70 bin lira alacağı biriktiğine dikkat çekti. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Yönetimi yaptığı açıklamada mobbing iddiaları, ücretlerde keyfi kesintiler ve işveren tarafından uygulandığı öne sürülen çeşitli idari baskılar dile getirildi. Sendika başlattıkları oturma eyleminin talepler karşılanana kadar süreceğine dikkat çekti.
KAZANILMIŞ HAKLARDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ
CHP'li Bayraklı Belediyesinde sosyal denge tazminatından kaynaklı anlaşmazlık sonuçlanmayınca memurlar iş bırakma eylemi yaptı. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, mevcut TİS rakamının 24 bin 465 TL olduğunu, yeni teklifin ise 13 bin 328 TL olarak sunulduğunu belirtti. Hak gasplarına ve dayatmalara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Filiz sürecin çözüm üreten bir müzakere zemini olmaktan çıktığını belirtti. Filiz kazanılmış hakların kesinlikle pazarlık konusu edilemeyeceğini belirtip mevcut sözleşmenin altına düşen hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini belirtti.
HAK YEMEKTEN VAZGEÇMEDİLER
Bayraklı'da olduğu gibi Karşıyaka Belediyesi'nde de memurlar alacakları ödenmediği için ayaklandı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması ve askıya alınmasına tepki gösteren memurlar belediye binası önünde eylem yaptı. Tüm Bel-Sen 2 Nolu Şube Yöneticisi Fırat Belen, TİS'in askıya alınmasından dolayı yaşanan sorunları dile getirdi. Belediye yönetiminin imza atmadığı sözleşmeyi askıla aldığını belirten Belen; işverenin eyleme katılan çalışanları tutanakla korkutma çabası içine girdiğini öne sürdü. Belen; "Onlar hak yemekten vazgeçmediler, biz de mücadele etmekten vazgeçmiyoruz ve günleri saymıyoruz." İfadelerini kullandı.
İL BAŞKANI GÜÇ ARABULUCULUK YAPACAK
Belediyelerde eylemler sürerken Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz ve sendika yönetimi CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile bir araya geldi. Görüşme sonrası edinilen bilgiye göre İl Başkanı Çağatay Güç'ün sendika ile belediye başkanları arasında arabuluculuk görevi üstleneceği öğrenildi. Varılan anlaşma uyarınca Güç'ün önümüzdeki günlerde ilçe belediye başkanları ile görüşeceği sızan bilgiler arasında yer aldı.