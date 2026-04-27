İzmir’de memurlar yine ayaklandı! CHP’li belediyeler yangın yeri

HAK YEMEKTEN VAZGEÇMEDİLER

Bayraklı'da olduğu gibi Karşıyaka Belediyesi'nde de memurlar alacakları ödenmediği için ayaklandı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması ve askıya alınmasına tepki gösteren memurlar belediye binası önünde eylem yaptı. Tüm Bel-Sen 2 Nolu Şube Yöneticisi Fırat Belen, TİS'in askıya alınmasından dolayı yaşanan sorunları dile getirdi. Belediye yönetiminin imza atmadığı sözleşmeyi askıla aldığını belirten Belen; işverenin eyleme katılan çalışanları tutanakla korkutma çabası içine girdiğini öne sürdü. Belen; "Onlar hak yemekten vazgeçmediler, biz de mücadele etmekten vazgeçmiyoruz ve günleri saymıyoruz." İfadelerini kullandı.