İzmir’de öğretmene cinsel tacizden 37 yıl hapis cezası

İzmir'de üç veli, bir öğretmenin öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, müfettiş görevlendirildi. Soruşturma sonunda öğretmen Y.Ş. görevden uzaklaştırıldı.







Gözaltına alınan evli iki çocuk babası öğretmen Y.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra tahliye olan Y.Ş. hakkında cinsel tacizden dava açıldı. Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Y.Ş.'ye 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Tutuksuz yargılanan Y.Ş. hakkında 37 yıl hapis cezası almasına karşın, ev hapsi tedbirinin uygulanması tepki çekti.