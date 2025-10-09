Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de öğretmene cinsel tacizden 37 yıl hapis cezası
Giriş Tarihi: 9.10.2025 09:13

İzmir'de öğretmene cinsel tacizden 37 yıl hapis cezası

İzmir'de 3 veli bir öğretmenin öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunmasının ardından açılan davada yeni gelişme yaşandı. Cinsel tacizden yargılanan Y.Ş. isimli öğretmene Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Y.Ş.’ye ev hapsi tedbiri uygulanması ise tepki çekti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de öğretmene cinsel tacizden 37 yıl hapis cezası

İzmir'de üç veli, bir öğretmenin öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, müfettiş görevlendirildi. Soruşturma sonunda öğretmen Y.Ş. görevden uzaklaştırıldı.



Gözaltına alınan evli iki çocuk babası öğretmen Y.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra tahliye olan Y.Ş. hakkında cinsel tacizden dava açıldı. Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Y.Ş.'ye 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz yargılanan Y.Ş. hakkında 37 yıl hapis cezası almasına karşın, ev hapsi tedbirinin uygulanması tepki çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de öğretmene cinsel tacizden 37 yıl hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz