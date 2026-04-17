İzmir’de okul saldırısı hazırlığına 8 gözaltı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir okulda saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen 8 öğrenci, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Torbalı ilçesindeki Özel İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bir grup öğrencinin, kendi aralarında kurdukları mesajlaşma grubunda eylem planladıkları tespit edildi. "12/A Aviyonik" isimli 20 kişilik WhatsApp grubunda yazışan öğrencilerin, son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına benzer bir eylem üzerine detaylı konuştukları belirlendi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde mesajlaşma grubunda yer alan ve saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen T.Y., A.K., A.E.Ö., E.K., R.D., F.G., Ç.S. ve A.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve dijital materyallerinde yapılan aramalarda elde edilen kanıtlar incelemeye alındı.

2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Jandarma'daki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı 2 şüpheliyi adli kontrol şartıyla 2 şüpheliyi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.