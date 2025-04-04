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Giriş Tarihi: 4.4.2025 21:51 Son Güncelleme: 4.4.2025 22:42

Eski nişanlısını öldürüp kayınvalidesini yaralayıp intihar etti

İzmir'de Necat Yorğun (35) aynı sitede bulunan eski nişanlısı Selen Sakın (39) ve eski kayınvalidesi Medine Serpil Kaynak’ın (70) önünü site girişinde keserek kurşun yağdırdı. Selen Sakın hayatını kaybederken Kaynak ise yaralandı. Yorğun daha sonra aynı silahla intihar etti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Eski nişanlısını öldürüp kayınvalidesini yaralayıp intihar etti

Yeni Mahalle'de ikamet eden Necat Yorğun (35), aynı sitede bulunan eski nişanlısı Selen Sakın'ı (39) ve eski kayınvalidesi Medine Serpil Kaynak'ın (70) önünü site girişinde kesti.

Necat Yorğun silahla önce Selen Sakın'a daha sonra annesi Kaynak'a daha sonra da kendisine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Sakın'on olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı anne Kaynak ile saldırgan Necat Yorğun kentteki hastanelere kaldırdı. Necat Yorğun hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Necat Yorğun ile Selen Sakın'ın nişanlı oldukları, bir süre önce nişanlarını bozdukları ve sıkça kavga ettikleri öğrenildi.,

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Eski nişanlısını öldürüp kayınvalidesini yaralayıp intihar etti
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