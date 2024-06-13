İzmir’de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın, öğle saatlerinde Bornova ilçesinin girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahaleye başladı.

Ayrıca olay yerine çok sayıda polis ve ambulans da sevk edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.