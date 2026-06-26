İzmir’de oto hırsız şebekesine büyük operasyon: 8 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, 'nitelikli hırsızlık', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip ve saha çalışmaları neticesinde operasyon için düğmeye basıldı.

30 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ

Operasyon kapsamında şüphelilerin ağır hasar almış ve trafiğe çıkmayacak araçların kimliklerini, çalıntı veya ülkemize kaçak yollarla girmiş araçlar ile değiştirdikleri ve Vatandaşlara bu araçlara satarak yaklaşık 30 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Faaliyetlerini sistematik biçimde sürdürdükleri tespit edilen şebekeye ait izmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta'da bulunan 14 farklı lüks araç ile ülkemize yasadışı yollarla giren 6 adet araç motoruna el konuldu.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

23 Haziran günü 8 şüpheli ise İzmir'de bulunan adreslerine yapılan eşzamanlı operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler A.A, F.A, E.Y, M.K, V.A, B.E.B, B.Y, S.Z. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.