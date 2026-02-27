İzmir’de panik: İş yerinde yangın çıktı!

PANİĞE YOL AÇTI

Yangın mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 6 araç ve çok sayıda personelle olay yerine sevk edildi. Alevlere hızla müdahale eden ekipler, yangının büyümesini ve çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma yürüttü. Daha etkin müdahale sağlamak amacıyla iş yerinin bazı bölümleri özel ekipmanlarla kontrollü şekilde kesilerek yangın noktalarına doğrudan müdahale imkânı oluşturuldu.