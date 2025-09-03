İzmir’de patlayan su borusu onarılmadı! Mahalleli tepkili: 15 gündür akan suyun faturasını kim ödeyecek?

"NE MAHALLE İLE İLGİLENEN VAR, NE MUHTAR BAKIYOR, NE BELEDİYE GELİP BAKIYOR"

Yola serdikleri halılarla toz oluşumunu engellemeye çalıştıklarını anlatan Barutçu, "Halıları araçlar gelip geçerken toz yapmasın, evimiz toz dolmasın diyerek serdik. Kartonları da arabalar çukura düşmesin, zarar görmesin ve su her yeri çamur yapmasın diye konuldu. Ne mahalle ile ilgilenen var. Ne muhtar bakıyor, ne belediye gelip bakıyor. Hep aynı. Benim 2 gün suyumu kestin, 'Barajlarda su kalmadı.' diyerek bana su vermedin. 15 gündür akan suyun faturasını kim ödeyecek? Yine halk ödeyecek." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yadigar Şimşek de "Bu su hep gidiyor. Su parası bizden çıkıyor. Bu su nereye kadar gidecek, yazık günah değil mi bize? Çamur, toz, toprak hep bizim başımıza geliyor. Çocuklarımız hep hasta, bu pis su yüzünden." dedi.