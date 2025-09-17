Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de pencereden sarkıtılan 15 yaşındaki çocuk 8 metreden düştü!
Giriş Tarihi: 17.9.2025 18:30

İzmir'in Buca ilçesinde, lise 1’nci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki S.E.S., okul arkadaşı S.K.’yi bacaklarından tutup, pencereden sarkıttığı sırada ikinci katın penceresinden 1 metredeki kantinin sundurmasına düşürdü. S.E.S, bu sırada mahsur kalan S.K.’nın üzerine bu sefer de pencereyi kapatırken, talihsiz çocuk sundurmanın çökmesiyle 8 metre yükseklikten aşağı düşerek yaralandı. Öte yandan yaralanan çocuk yaşadıklarını anlattı.

DHA Yaşam
Olay, 29 Ekim Mahallesi'ndeki Buca Atatürk Spor Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; lise 1'inci sınıf öğrencisi S.E.S. (15), okul arkadaşı S.K.'yi, bacaklarından tutup, pencereden sarkıttı.

S.K., ikinci katın penceresinden 1 metre aşağıya kantinin sundurmasına düştü. Burada mahsur kalan S.K., tekrar içeri girmek istedi. Ancak S.E.S., bu kez de pencereyi kapattı. Bunun üzerine S.K., yan taraftaki diğer pencereye yöneldi ancak S.E.S., o pencereyi de kapattı.

Bu sırada S.K.'nin bastığı sundurmadaki eternit çöktü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen S.K. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K.'nin kolunda parçalı kırık olduğu belirlendi. Ameliyat edilen S.K., tedavisinin ardından taburcu edildi.

"KOLUMA VİDA TAKILDI"

Yaşadıklarını anlatan S.K., "Kolumda parçalı kırık var, vida takıldı. S.E.S.'nin şaka olarak düşündüğü hareketin sonu böyle oldu. Böyle şaka olmaz. Bir daha yapmasın" dedi. Yeğeni S.K.'nin ölümden döndüğünü ifade eden Zehra Külcüler (41), "Mağduruz. Beyin kanaması bile geçirebilirdi. Biz başta karşı taraftan şikayetçi olmadık ancak özür bile dilemediler. Şimdi avukatlarımız konuyla ilgileniyor, şikayetçiyiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.

