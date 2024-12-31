İzmir’de PKK operasyonu: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensupları ile birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen toplam 5 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerin adreslerine şok baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tüfek ve 21 adet kartuş, çok sayıda dijital materyale el konuldu.