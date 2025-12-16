İzmir’de polisin müdahalesi hayat kurtardı

ire Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.30 sıralarında otobüs durağında bekleyen Semayi Emirhor'a (79), bir anda oturduğu banktan yere düşüp yaralandı. Beton zemine çarptığı başı kanayan Emirhor, nefes almakta güçlük çekmeye başladı.

İLK MÜDAHALEYİ POLİS YAPTI

Bu sırada tesadüfen olay yerinde bulunan trafik polisi Murat Akbulut, Emirhor'a ilk müdahaleyi yaptı. Akbulut, Emirhor'un boğazına kaçan dilini çıkarttı. Akbulut, çağrılan sağlık ekipleri gelene kadar Emirhor'un dilinin tekrar boğazına kaçmasını önledi.

YANINDAN AYRILMADI

Akbulut, hayatını kurtarıp, yanından ayrılmadığı Emirhor'a derin nefes almasını söyledi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Semayi Emirhor, ambulansa Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Emirhor'un kalp krizi geçirdiği belirlendi.