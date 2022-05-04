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Giriş Tarihi: 4.5.2022 20:50

İzmir'de pompalı dehşeti! Tartıştığı komşusunu tüfekle vurdu!

İHA
İzmir’de pompalı dehşeti! Tartıştığı komşusunu tüfekle vurdu!

İzmir'de kan donduran bir olay meydana geldi. Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alınırken, şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi orman yolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten komşular F.D. (26) ve Y.Ö. (31) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.D., pompalı tüfekle komşusu Y.Ö.'ye ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Y.Ö. yaralandı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaralanan Y.Ö. çevrede bulunan vatandaşlar tarafından otomobille Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri olay sonrasında başlattığı ummalı çalışma sonrası kimliğini tespit ettiği F.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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İzmir'de pompalı dehşeti! Tartıştığı komşusunu tüfekle vurdu!
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