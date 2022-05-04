İzmir’de pompalı dehşeti! Tartıştığı komşusunu tüfekle vurdu!

Olay saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi orman yolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten komşular F.D. (26) ve Y.Ö. (31) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.D., pompalı tüfekle komşusu Y.Ö.'ye ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Y.Ö. yaralandı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Polis ekipleri olay sonrasında başlattığı ummalı çalışma sonrası kimliğini tespit ettiği F.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.