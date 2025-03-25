İzmir’de poşetli cinayetin firari hükümlüsü yakalandı!

Korkunç olay, Çiğli ilçesinde 21 Mart 2017'de meydana geldi. Ümit Şentürk, 25 yaşındaki kız arkadaşı Funda Gülmez'i bıçaklayarak öldürüldükten sonra cesedini poşete sarıp evinin banyosuna koydu. Olayla ilgili genç kadının birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ümit Şentürk tutuklandı.

Şentürk hakkında, "Tasarlayarak kasten adam öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, G.K. hakkında "suça iştirak etmek" suçlamasıyla 20, İ.Ö. hakkında ise "delilleri karartmak" suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme tutuksuz sanıklardan G.K'nin beraatini kararlaştırırken, İ.Ö'ye ise "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası vermiş, Şentürk'e ise 25 yıl hapis cezası verdi.

1 YILDIR CEZAEVİ FİRARİSİ OLARAK ARANIYORDU

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Funda Gülmez'i, bıçakla öldüren ve yaklaşık bir yıldır cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü Ümit Şentürk'ün Fatih Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince mahalledeki metruk bir evde saklandığı belirlenen Şentürk yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şentürk, cezaevine teslim edildi.