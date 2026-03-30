İzmir’de sağanak yağış etkili oldu: Gölcük Gölü taştı!

Giriş Tarihi: 30.03.2026 12:27

İzmir’de geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve hafta sonu da etkili olan sağanak yağış, İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük’te baskına neden oldu. Gölcük Gölünün taşması sonucu çevredeki bazı ev ve işyerlerini su bastı.

ERTAN GÜRCANER
İzmir'de geçtiğimiz hafta Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve hafta sonu da aralıklarla devam eden sağanak yağış Ödemiş'in önemli turizm merkezlerinden biri olarak kabul edilen Gölcük Gölü'nün taşmasına neden oldu.

GÖLCÜK GÖLÜ TAŞTI

Bozdağ'daki 1050 metre rakımlı Gölcük Mahallesi'ndeki göl, bölgede 2 gündür etkili olan sağanak sonucu su seviyesi yükselerek taştı. Taşkın nedeniyle mahalle içerisindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu.

YOLLAR GÖL SULARIYLA DOLDU

Bazı araç sürücüleri, yollardaki su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Ödemiş Belediye ekipleri göl kenarında su tahliye çalışması yaptı. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle göldeki su seviyesinde ciddi oranda azalma gözlenmişti.

