İzmir’de sağlık hizmetlerinin yüzde 85’i kamu eliyle veriliyor

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, İzmir'in sağlık vizyonunu ve 2025 yılı verilerini paylaştı. Kentte sağlık hizmetlerinin yüzde 85'inden fazlasının kamu tesislerinde verildiğini belirten Kul, "Sağlık personelimiz büyük bir iş yükü altında, kapasitesinin üzerinde bir özveriyle çalışıyor" dedi.

2026'YI SAHA ZİYARETLERİ YILI İLAN ETTİK

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda İzmir'in sağlık altyapısı, 2025 yılı çalışmaları ve 2026 hedefleri detaylı bir şekilde ele alındı. Göreve geldiği günden bu yana saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Doç. Dr. Ayhan Kul, 2026 yılını İzmir'de "Saha Ziyaretleri Yılı" ilan ettiklerini açıkladı. Kul, "Haftanın her günü ben ve ekibim sahada olacağız. Aile Sağlığı Merkezlerinden hastanelere kadar her noktayı ziyaret ederek çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde tespit edeceğiz" dedi.

"YÜKÜN YÜZDE 85'İ KAMUNUN SIRTINDA"

İzmir'deki sağlık hizmeti dağılımındaki dengesizliğe dikkat çeken Kul, uzman hekimlerin yüzde 61'inin kamuda görev yapmasına rağmen, toplam hizmetin yüzde 85'inden fazlasının Sağlık Bakanlığı tesislerince üretildiğini vurguladı. Kul, "Üniversite ve özel sektörün toplam yükü yüzde 12-15 civarındayken, kamu hastanelerimiz devasa bir iş yükünü göğüslüyor. Personelimiz büyük bir sorumlulukla kapasitesinin üzerinde hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

AŞI KARARSIZLIĞINI TETİKLİYOR

Sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonun aşı kararsızlığını tetiklediğini belirten İl Sağlık Müdürü Kul, şu uyarılarda bulundu: "Aşıların otizm yaptığı, kısırlığa yol açtığı veya genetiği bozduğu gibi iddiaların tamamı bilimsel olarak çürütülmüştür. İzmir'de aşılama oranlarımız yüksek ancak sosyal medyadaki yanlış bilgiler ebeveynleri etkileyebiliyor. Bakanlığımızın hedefi tek bir çocuğumuzun dahi aşısız kalmamasıdır."

İZMİR'DE DOĞUM ORANI DÜŞÜYOR

İzmir'in demografik yapısına ilişkin veriler paylaşan Kul, kentin nüfus artış hızının (3.1), Türkiye ortalamasının (3.4) gerisinde kaldığını söyledi. Yaşlı nüfus oranının yüksek olmasının sağlık hizmetine olan ihtiyacı artırdığını kaydeden Kul, 2025 yılında kentte 36 bin 503 doğum gerçekleştiğini, sezaryenin bir doğum şekli değil tıbbi zorunluluk olduğunu hatırlattı.

ACİL MÜDAHALEDE TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE BAŞARI ELDE EDİLDİ

İzmir'in geniş yüz ölçümü ve trafiğine rağmen acil vakalara ulaşma sürelerinde başarı sağlandığını ifade eden Kul, "0-10 dakika arasında vakaya ulaşma oranımız yüzde 92,85 ile Türkiye ortalamasının üzerindedir. 2025 yılında 273 vatandaşımız helikopter ambulansla, 25 vatandaşımız ise uçak ambulansla nakledilmiştir." İfadelerini kullandı.

GÜNLÜK YAKLAŞIK 65 BİN MHRS KAPASİTESİ AÇIYORUZ

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) iyileşmelere de değinen Kul, "2025 Ocak ayında günlük 42 bin olan randevu talep sırası, 2026'nın ilk haftasında 15 bine kadar geriledi. Günlük yaklaşık 65 bin MHRS kapasitesi açıyoruz" bilgisini paylaştı.

İZMİR'İN 50 YILLIK SAĞLIK SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Kentte kamu kaynakları ile hayata geçirilen sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Ayhan Kul, Dikili Devlet Hastanesi'nin bir ay içinde açılacağını, Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin hizmete girdiğini belirtti. Kul, "Atatürk Eğitim ve Araştırma, Suat Seren gibi birçok hastanemizin yenileme süreçleri yatırım programındadır. Hedefimiz İzmir'in önümüzdeki 50 yıllık sağlık sorununu ortadan kaldırmaktır" diyerek sözlerini noktaladı.