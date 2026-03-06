İzmir’de sahte polis gaspı! 2 şüpheli tutuklandı

İzmir Bornova'ya bağlı Doğanlar Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde mahallede bulunan bir dairenin kapına gelen A.İ., N.T. ve O.T. kendilerini polis olarak tanıtarak E.T. ve U.A.'nın oturduğu daireye hızlıca girdi. Şüpheliler evde ev sahibi E.T. ve arkadaşı U.A.'yı bacaklarından silahla yaraladı. Evde bulunan 550 Bin TL parayı da alan şüpheliler kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan mağdur E.T. ve U.A. hastanede tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olaya ilişkin başlattıkları çalışma kapsamında şüpheliler A. İ., O. T. ve N.T.'yi kaldıkları adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 6 adet fişek, Uzi olarak bilinen ruhsatsız otomatik tabanca ve tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli de dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.T. ve O.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan O.T.'nin 'yağma' suçundan 61 yıl 9 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı da tespit edildi.