İzmir’de şantiye alanında yanmış cesedi bulunmuştu: Emine Dönmez memleketinde toprağa verildi



Ceyhan Arslan

'PERUK ALMAYA GİDİYORLARMIŞ'

Emine Dönmez'in yakın arkadaşı Ceyhan Arslan, Dönmez ile sık sık görüştüklerini belirterek, ''Emine, benim çok samimi arkadaşımdı. Çocukları da öğretmendi. Çok iyi bir insandı. Komşusunun kızıyla birlikte Kemeraltı'na peruk almaya gitmek için yola çıktıklarını öğrendik. Ancak Torbalı tarafına götürülüyor. Orada kendisini öldürüyor, ardından da yakmaya çalışıyor. İhbar üzerine polis geliyor ve olay yerinde yakalanıyor. Çok üzgünüz, mekanı cennet olsun" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör