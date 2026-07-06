İzmir’de satan satana! CHP’li Urla Belediyesi de satıyor…

İzmir'de borç batağına saplanan CHP'li ilçe belediyelerin içlerine düştükleri mali darboğazdan kurtulmak için başlattıkları satış furyası tam gaz devam ediyor. Satanlar kervanına Buca, Gaziemir, Dikili, Menderes, Güzelbahçe, Çiğli, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Çeşme, Karaburun, Torbalı, Kemalpaşa, Foça'dan sonra şimdi de CHP'li Urla Belediyesi eklendi. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait Bademler mahallesindeki 8 taşınmaz satış listesine kondu.

410 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Toplam muhammen bedeli yaklaşık 410 milyon TL olarak belirlenen taşınmazlar, kapalı teklif usulüyle düzenlenecek ihale kapsamında yeni sahiplerini bulacak.

İHALE 17 TEMMUZ'DA

İhaleye çıkarılan arsaların büyüklükleri bin 523 metrekare ile 2 bin 500 metrekare arasında değişiyor. Belediye tarafından belirlenen muhammen bedeller ise 45 milyon 648 bin TL ile 71 milyon 250 bin TL arasında değişiyor.

TEKLİFLER KAPALI ZARF USULÜ VERİLECEK

Satış ihalesi, 17 Temmuz'da Urla Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Kapalı teklif yöntemiyle yapılacak ihalede en uygun teklifi veren istekliler taşınmazların yeni sahibi olmaya hak kazanacak.