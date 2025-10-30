İzmir’de seyir halindeki araçtan ’İmdat’ çığlığı | Ekipler harekete geçti: Gerçek çok başka çıktı!

Dün akşam saatlerinde Konak ilçesi Yeşildere Caddesi üzerinde, araç içerisinden bir kadının 'İmdat' diyerek yardım istediği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, aracın sürücüsünün H.D. (35) olduğu belirlendi.

15 YAŞINDAKİ KIZDAN 'İMDAT' ÇIĞLIĞI

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından aracı kısa sürede yakalayan ekipler, 'İmdat' diyerek yardım isteyen kişinin A.S.P. (15), araçta teyzesi B.T. (22) ile birlikte korsan taksiyle yolculuk yaptıklarını tespit etti. Olayın teyze ile yeğen arasında, korsan taksiyle seyahat ettikleri sırada yaşanan tartışma sebebi ile yaşandığı, herhangi bir kaçırma ya da kötü muamelenin söz konusu olmadığı anlaşıldı.

SÜRÜCÜYE DE YOLCUYA DA CEZA!

Polis ekipleri, sürücü H.D.'ye korsan taşımacılıktan 46 bin 392 TL idari para cezası uygularken, araç 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca, korsan yolcu konumundaki B.T. adlı teyzeye de 3 bin 84 TL idari para cezası kesildi.