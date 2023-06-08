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Giriş Tarihi: 8.6.2023 22:59

İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu: Bazı evleri su bastı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarlalar su altında kaldı. Bölgedeki bazı evleri de su bastı.

AA
İzmir’de şiddetli yağış sele neden oldu: Bazı evleri su bastı

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Bozdağ Mahallesi Çayır mevkisinde tarlalar sular altında kaldı. Yeniceköy Mahallesinde su birikintileri oluştu, bazı evleri su bastı.

Yeniceköy Mahallesi Muhtarı Ömer Ergül, yaptığı açıklamada, dağlardan gelen sularla birlikte özellikle köyün merkezinin göle döndüğünü ifade ederek, her yağışta benzer görüntülerin yaşandığını ifade etti.

Öte yandan İzmir kent merkezindeki bazı noktalarda da yağış etkili olmaya başladı. Gaziemir ilçesinde sağanakla birlikte çakan şimşekler şehri aydınlattı.

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İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu: Bazı evleri su bastı
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