Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de sır dolu ölüm! Gözde evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Eşi hakkında karar çıktı!
Giriş Tarihi: 11.05.2026 15:34

İzmir’in Gaziemir ilçesinde 25 yaşındaki Gözde Genal evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Şüpheli ölüme ilişkin yargılanan 22 yaşındaki Efe Genal duruşmada eşinin intihar ettiğini söyledi. Duruşmaya Gözde’nin ailesi de katılırken mahkeme Efe Genal hakkındaki kararını açıkladı. İşte detaylar…

DHA
Olay, 29 Nisan 2025'te bir evde meydana geldi. Gözde Genal, evinde silahla başından yaralanmış şekilde bulundu, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Gözde'nin eşi Efe Genal, gözaltına alındı. Eşinin intihar ettiğini savunan Efe Genal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Efe Genal hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Yargılama süresince sanık, olayın intihar olduğunu savundu.

DURUŞMAYA GÖZDE'NİN AİLESİDE KATILDI

Sanık Efe Genal, bugün İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Genal'in yanı sıra Gözde'nin annesi Dilek Erdemir, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile taraf avukatları katıldı.

'O İNTİHAR ETTİ'

Erdemir, sanık Genal'in en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Söz verilen sanık beraat talebinde bulunarak, "Eşimi ben öldürmedim, o intihar etti. Mağdur durumdayım, boş yere cezaevinde yatıyorum" dedi.

SOMUT DELİL BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE BERAAT ETTİ

Savunma ve beyanların ardından karar açıklandı. Mahkeme başkanı, 'Kasten öldürme' suçundan somut delil bulunmadığı gerekçesiyle sanık hakkında beraat kararı verdiklerini belirtti. 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçunun da dosyadan ayrıldığı belirtildi. Mahkeme başkanı, kararın oy çokluğuyla alındığını da söyledi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
