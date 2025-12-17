Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de 'sosyal medya' magandası kamerada: Araçtan ateş edip tehditler savurdu! 'Bak sokağına girdim'
Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:30 Son Güncelleme: 17.12.2025 09:32

İzmir’in Bornova ilçesinde bir şahıs, hareket halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açarak sosyal medya üzerinden tehditler savurdu. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Akılalmaz olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki A.Y., içerisinde bulunduğu seyir halindeki otomobille sokaklarda gezdiği esnada elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Aynı araçtan arkadaşına o anları cep telefonuyla kaydettiren A.Y., husumetlisi olduğu ileri sürülen bir kişiye yönelik dehşet saçan ifadeler kullandı. Görüntülerde şahsın, "Kaan bak sokağına girdim" diyerek küfürler savurduğu ve tetiğe bastığı anlar saniye saniye kaydedildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü birimleri alarma geçti. Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma neticesinde, şüphelinin kimliği ve adresi kısa sürede tespit edildi. Yakalanan A.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 21 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

