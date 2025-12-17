İzmir’de ’sosyal medya’ magandası kamerada: Araçtan ateş edip tehditler savurdu! ’Bak sokağına girdim’

Akılalmaz olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki A.Y., içerisinde bulunduğu seyir halindeki otomobille sokaklarda gezdiği esnada elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Aynı araçtan arkadaşına o anları cep telefonuyla kaydettiren A.Y., husumetlisi olduğu ileri sürülen bir kişiye yönelik dehşet saçan ifadeler kullandı. Görüntülerde şahsın, "Kaan bak sokağına girdim" diyerek küfürler savurduğu ve tetiğe bastığı anlar saniye saniye kaydedildi.