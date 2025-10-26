İzmir’de su sızıntısı cinayeti!

Olay Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'taki bir apartmanda dün meydana geldi. Üst kattaki daireden alt kata su sızması nedeniyle Hasan D. (78) ile üst kat komşusu Mustafa Atıcıoğlu (36) arasında tartışma çıktı. Emekli çarşı ve mahalle bekçisi Hasan D, tüfekle Mustafa Atıcıoğlu ve oğlu P.A.'yı yaraladı. Hasan D. olayda kullandığı ruhsatsız pompalı tüfekle yakalandı.

Mustafa Atıcıoğlu

Yaralanan Atıcıoğlu İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam savaşını kaybetti. Atıcıoğlu'nun oğlu P.A.'nın (7) hastanedeki tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan Hasan D.'nin (78) polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.