Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de suç örgütlerine ağır darbe! 38 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 26.06.2026 13:34

İzmir’de suç örgütlerine ağır darbe! 38 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan yasa dışı silah üretiminde kullanılmaya elverişli çok sayıda atölye ekipmanı ve bir araya getirildiğinde tabanca haline gelebilecek binin üzerinde silah parçası da ele geçirildi.

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İzmir’de suç örgütlerine ağır darbe! 38 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

40 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

Yürütülen çalışmalar sonucunda 9 şüpheli şahsa ait 19 adrese, ayrıca suç örgütleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı suçlardan aranma kaydı bulunan 31 şahsa yönelik olmak üzere toplam 40 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

38 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 38 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı silah üretiminde kullanılmaya elverişli çok sayıda atölye ekipmanı, bir araya getirildiğinde tabanca haline gelebilecek binin üzerinde silah parçası ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu. Olayla bağlantılı delillerin değerlendirilmesine ve soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

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#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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İzmir’de suç örgütlerine ağır darbe! 38 şüpheli gözaltına alındı
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