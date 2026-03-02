İzmir’de suç örgütüne ağır darbe! 10 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, 6136 sayılı kanuna muhalefet, suç gelirlerinin aklanması, nitelikli yağma ve tefecilik suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerine bağlı Kadifekale ile Eşrefpaşa bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve liderliğini S.B. isimli şahsın yaptığı suç örgütü ile örgüte silah temin eden A.G. ve beraberindeki şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli olmak üzere 3 ilde 25 örgüt mensubuna yönelik toplamda 36 adrese yönelik helikopter destekli olarak eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu aralarında suç örgütü lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

1 MİLYARLIK PARA HAREKETİ

Operasyonlarda gerçekleştirilen aramalarda 193 tabanca, 3 av tüfeği, 1 balistik çelik yelek, 3 senet ele geçirildi. Öte yandan MASAK ile birlikte yürütülen finansal çalışmalar doğrultusunda şüphelilerin yaklaşık 1 milyarlık para hareketinin olduğu tespit edildi ve suç faaliyetleri kapsamında elde edildiği değerlendirilen 2 araç ve 10 taşınmaza da el konuldu.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında S.B. ve A.G.'nin de bulunduğu 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.